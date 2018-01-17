В Оренбурге возбуждено дело об убийстве бизнесмена и его семилетнего сына

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В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летнего бизнесмена и его семилетнего сына. Их тела с множественными ножевыми ранениями были обнаружены в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

В Оренбурге возбудили уголовное дело по факту убийства 35-летнего бизнесмена и его семилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Тела мужчины и ребенка с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены во дворе 96-го и 98-го жилых домов по улице Карагандинской в салоне Toyota Land Cruiser. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"В связи с резонансом и общественной значимостью уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области", - пояснили в СКР.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Также устанавливаются лица, причастные к убийству.