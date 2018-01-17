СКР назвал резню в пермской школе спланированным покушением на убийство

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Следственный комитет считает, что нападение на учеников и учительницу в школе в Перми – это спланированное покушение на убийство. На данный момент мотивы преступления устанавливаются. Следователи также намерены оценить действия сотрудников школы и родителей подростков.

Следственный комитет предъявил обвинение двум подросткам, которые устроили поножовщину в школе в Перми, сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Двоим несовершеннолетним фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщили в СКР.

По версии следствия, учащийся 10 класса и бывший ученик школы зашли в учебное заведение с ножами. Войдя в класс, где шел урок у младшеклассников, они умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Затем обвиняемые нанесли удары ножом друг другу, после чего были госпитализированы.

Мотивы преступления устанавливаются. Следствие намерено оценить действия сотрудников школы, родителей подростков, а также лиц, которые отвечают за безопасность в учебном заведении.

Ранее зачинщикам инцидента избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. После выписки из больницы их переведут в СИЗО.

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