Москва формирует резерв управленческих кадров для системы здравоохранения

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В столице формируется резерв управленческих кадров для учреждений здравоохранения. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с участниками проекта "Лидер.Мед", это конкурс среди медицинских специалистов. В истории Москвы подобные конкурсы никогда не проводились. Было подано более 6 тысяч заявок.

Кадровый проект "ЛидерМед" стартовал в конце августа прошлого года. Его цель - выявить медицинских работников, которые обладают организаторскими и лидерскими качествами. И сформировать из них кадровый резерв управленцев для столичной системы здравоохранения. Свои анкеты отправили свыше 6 тысяч участников. Победителями стали 300 человек. На встречу с мэром пришли несколько финалистов конкурса.

"Поздравляю вас с победой в большом, непростом конкурсе. Я знаю, количество желающих было более 6 тысяч человек, что для нас было полной неожиданностью, что этот конкурс привлечет столь большое внимание. И выиграть в нем было крайне сложно. Вы прошли все испытания, и надеюсь, что в вашей управленческой и медицинской карьере настал новый этап, и большинство из вас будут востребованы уже в другом качестве", - отметил Собянин.

Конкурс по созданию кадрового резерва такого качества в столице проводится впервые. В городе существует похожая процедура для глав управ. Но управленцев среди медицинских работников отбирали тщательней. Пациентоориентированность, вовлеченность, системность мышления, лидерство и умение анализировать - качества, которые были основными критериями при отборе кандидатов. Высокие требования - следствие перемен в столичной медицине.

"Наши медицинские учреждения перестали финансироваться по квазибюджетной модели. Они живут в конкурентной среде, фактически все финансирование наших клиник происходит по формуле – объем оказанных услуг и тариф. Это очень сложная модель. Для бюджетных учреждений это была шоковая история. Большинство из них адаптировались и нормально функционируют в настоящее время. Второе: в связи с большими структурными реформами вместо маленьких клиник образовались крупные амбулаторные центры, функциональные клиники. В которых насчитывается от нескольких сотен до нескольких тысяч работающих, к которым обращаются в год сотни тысяч пациентов. Это требует другой кадровый потенциал", - заявил Собянин.

Лучших выбирали в четыре этапа. Используя онлайн-сервисы с возможностью тестирования и очные встречи, во время которых участникам выдавались непростые задания. Специалистам в области медицины приходилось решать непривычные для них управленческие вопросы.

Сергей Собянин подчеркнул, что лидерские качества в медицинской сфере решили искать по-новому, а не в старой схеме через резюме, знакомства и рекомендации. "Лидер.Мед" - проект для амбициозных.

Вместе с врачами в проекте приняли участи медсестры с высшим образованием, а также юристы и экономисты, работающие в медицинских организациях. Многие участники конкурса уже получили приглашения на новые должности.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".