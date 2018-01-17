В Подмосковье открыли питомник, где ухаживают за брошенными хаски

Теги: Общество животные собаки

Хаски, которые оказались никому не нужны, обрели новый дом, а ещё добрых хозяев и настоящих друзей. В Подмосковье, под Рузой, неравнодушные люди устроили для брошенных псов поселение. Там собак не только кормят, но ещё и лечат. А те с удовольствием катают всех желающих на упряжках. Ведь скорость у хаски - в крови.

Это теперь они и бегают и прыгают. А уж если зайти к ним в вольер, заласкают и зацелуют. Хоть и видят впервые, сообщает "ТВ Центр".

Поверить в то, что эти собаки еще недавно в прямом смысле находились между жизнью и смертью, практически невозможно. История у каждого постояльца питомника своя и весьма драматичная. Кого-то в последний момент спасли от расстрела, кого-то достали из кастрюли, а кого-то просто выкинули на улицу. Как, например, маламута, который, на первый взгляд, больше напоминает плюшевого медведя. Хозяева, узнав, что у пса рак, даже не потрудились отвезти в приют - просто отказались от него. Наталья Басина увидела его в объявлениях и сразу влюбилась. Собаку вылечили и сейчас Вульф настолько освоился, что даже стал вожаком. Авторитет у него непререкаемый. Суровая маска слетает только рядом со спасительницей.

Еще несколько лет назад Наталья даже не предполагала, что когда-нибудь откажется от своей юридической практики в пользу ухода за собаками. Сейчас признается - это ее призвание. Питомник возник стихийно, когда Наталья узнала, сколько среди потеряшек именно сибирских хаски. Сначала даже пыталась искать для них хозяев, но безрезультатно. Люди, насмотревшись голливудских фильмов об этой умной и доброй породе, спешат заполучить себе щенка. Только как за ним правильно ухаживать, представления не имеют. Итог часто весьма печальный.

"Люди, приобретая хаски, думают, что это игрушка, прекрасный щеночек, как правило, берут с голубыми глазами, несмотря на то, что у хаски разные глаза, но вот стереотип такой существует. Через какое-то время собака начинает проявлять свое свободолюбие, свою активность. Очень многие не справляются, не готовы к этому. Плюс, эта собака очень сильно независима, она не привязана к хозяину, она любит всех людей", - рассказала Наталья Басина.

В какой-то момент пришлось остановиться - сейчас у Натальи в питомнике 40 собак. С каждой проводятся интенсивные тренировки. Заниматься с ними нужно много, без активных упражнений собака этой породы может даже впасть в депрессию. Поэтому и решение заняться ездовым спортом возникло вполне осознанно. И тренировка, и прибыль на содержание питомника. А собаки только и рады. Когда видят, что их запрягают в упряжку, поднимается радостный вой. Любовь к скорости и опасным виражам у них в крови.

Катают и взрослых, и детей круглый год. Летом даже устраивают специальные походы с собаками. Ну а самое главное - общение. Уйти без внимания и поцелуев отсюда невозможно. Каждому готовы отдать частичку своей любви. Даже дверь сами открыть.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".