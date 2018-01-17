Театр "Et Cetera" представил "Декамерона" Боккаччо

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Московский театр "Et Cetera" представил первую премьеру нового года. Это спектакль по мотивам произведения Джованни Боккаччо "Декамерон". Болгарский режиссер Александр Морфов увидел литературный материал 600-летней давности сквозь призму своих взглядов на жизнь. И вывёл на сцену новый персонаж - мальчика, умирающего от чумы.

Они молоды, прекрасны и даже веселы. Насколько каждый может позволить себе быть веселым во время бушующей вокруг чумы. Они рассказывают друг другу истории. Конечно, о любви. У режиссера Александра Морфова на её счет своя концепция, передает "ТВ Центр".

"Настоящая любовь - она несчастная в принципе. Или она кончается смертью, или она кончается браком, или она кончается разлукой", - рассказал он.

На сцене - бессмертный "Декамерон". Страшно представить - со дня его выхода в свет прошло 665 лет. А многое узнаваемо и будто сейчас написано. Разве что некогда скандальное произведение сегодня кажется совсем невинным. У Боккаччо вообще материал роскошный - 100 новелл. Есть что режиссерам выбрать. Спектакль Александра Морфова, как соната, построен на музыкальных принципах. Для каждой новеллы - музыка своя - от ренессансной, классической до хип-хопа. Но все истории, как хоровод, переплетаются друг с другом. Режиссер одну из них еще и дописал - про мальчика, только-только заболевшего чумой.

Вслед за Маркесом режиссер Морфов говорит - в жизни есть две неизбежные вещи - любовь и смерть - вот и решил показать их вместе. Получилось красиво. Это очень эффектный спектакль. Хоть и не из жанра костюмной исторической драмы. Актеру Амаду Мамадакову костюм, по большому счету, и вовсе не нужен. Он играет мускулами. Работник в женском монастыре - предмет обожания монахинь.

"Мечта, а не режиссер!" - теперь говорит об Александре Морфове вся молодая часть труппы. Он хоть и не первый раз ставит в театре, со многими знакомился едва ли не в процессе репетиций. Но "Декамероном" увлечь сумел не на шутку.

"И вдруг ты понимаешь, что уже живешь в этом! Придя домой к детям, к мужу, ты вроде с ними и на секунду опять ты остаешься в себе и опять ты в этой каше, и вот ты чувствуешь - абсолютно ты другой человек", - рассказала актриса Наталья Баландина.

Некоторые необычные методы режиссуры Александр Морфов все же применял. Признался, что в какой-то момент попросил всех артистов написать свои любовные истории. А прочитав, какое-то время всерьез думал - вот что надо было ставить. Интереснее, чем у Боккаччо!

Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, Антон Егоров, "ТВ Центр".