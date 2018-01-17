Театр "Et Cetera" представил "Декамерона" Боккаччо
Московский театр "Et Cetera" представил первую премьеру нового года. Это спектакль по мотивам произведения Джованни Боккаччо "Декамерон". Болгарский режиссер Александр Морфов увидел литературный материал 600-летней давности сквозь призму своих взглядов на жизнь. И вывёл на сцену новый персонаж - мальчика, умирающего от чумы.
Они молоды, прекрасны и даже веселы. Насколько каждый может позволить себе быть веселым во время бушующей вокруг чумы. Они рассказывают друг другу истории. Конечно, о любви. У режиссера Александра Морфова на её счет своя концепция, передает "ТВ Центр".
"Настоящая любовь - она несчастная в принципе. Или она кончается смертью, или она кончается браком, или она кончается разлукой", - рассказал он.
На сцене - бессмертный "Декамерон". Страшно представить - со дня его выхода в свет прошло 665 лет. А многое узнаваемо и будто сейчас написано. Разве что некогда скандальное произведение сегодня кажется совсем невинным. У Боккаччо вообще материал роскошный - 100 новелл. Есть что режиссерам выбрать. Спектакль Александра Морфова, как соната, построен на музыкальных принципах. Для каждой новеллы - музыка своя - от ренессансной, классической до хип-хопа. Но все истории, как хоровод, переплетаются друг с другом. Режиссер одну из них еще и дописал - про мальчика, только-только заболевшего чумой.
Вслед за Маркесом режиссер Морфов говорит - в жизни есть две неизбежные вещи - любовь и смерть - вот и решил показать их вместе. Получилось красиво. Это очень эффектный спектакль. Хоть и не из жанра костюмной исторической драмы. Актеру Амаду Мамадакову костюм, по большому счету, и вовсе не нужен. Он играет мускулами. Работник в женском монастыре - предмет обожания монахинь.
"Мечта, а не режиссер!" - теперь говорит об Александре Морфове вся молодая часть труппы. Он хоть и не первый раз ставит в театре, со многими знакомился едва ли не в процессе репетиций. Но "Декамероном" увлечь сумел не на шутку.
"И вдруг ты понимаешь, что уже живешь в этом! Придя домой к детям, к мужу, ты вроде с ними и на секунду опять ты остаешься в себе и опять ты в этой каше, и вот ты чувствуешь - абсолютно ты другой человек", - рассказала актриса Наталья Баландина.
Некоторые необычные методы режиссуры Александр Морфов все же применял. Признался, что в какой-то момент попросил всех артистов написать свои любовные истории. А прочитав, какое-то время всерьез думал - вот что надо было ставить. Интереснее, чем у Боккаччо!
Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, Антон Егоров, "ТВ Центр".