"Даст фору многим": Песков рассказал о здоровье Путина

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Президент России Владимир Путин абсолютно здоров и способен дать фору многим, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не планирует давать официальных отчетов о состоянии здоровья российского лидера.

Кремль не планирует давать официальных отчетов о состоянии здоровья президента России Владимира Путина. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что в российском законодательстве не предусмотрено "какое-то обязательное обнародование данных о здоровье президента".

"В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", - добавил Песков.

Ранее в среду врач президент США Дональда Трампа Рони Джексон рассказал об итогах медицинского обследования главы Белого дома. По его словам, американский лидер полностью здоров и физически, и психически. Он будет оставаться таковым в течение всего времени исполнения своих обязанностей.