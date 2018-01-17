В Москве создаётся кадровый резерв управленцев системы здравоохранения

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В столице формируется резерв управленческих кадров для учреждений здравоохранения города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи в столичной мэрии с кадровым резервом проекта "Лидер. Мед" - конкурса среди медицинских специалистов.

Москва формирует резерв управленческих кадров для системы здравоохранения. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Новые лидерские качества мы решили не искать в какой-то такой старой системе, когда кто-то кого-то знает и кто-то кого-то пригласил и побеседовал. В такой большой системе это неэффективно, и вряд ли даст хороший результат. Поэтому мы провели масштабный конкурс и выявили огромное количество людей, которых раньше кадровики департамента здравоохранения, руководители департаментов здравоохранения просто не видели. И у нас появился достаточно большой отряд амбициозных, хорошо подготовленных людей, готовых быть кадровым резервом для серьезных должностей", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Он отметил, что, по имеющимся у него данным, некоторые из вошедших в кадровый резерв медицинских специалистов уже получили повышение. "Насколько я знаю, некоторые из вас уже получили те или иные приглашения на повышение. Я надеюсь, что, исходя из той практики, которую мы имеем по другим проектам, значительная часть из вас будет точно востребована. Хотя во многом это, конечно, будет зависеть и от вас", - сказал мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, целью программы "Лидер. Мед" является отбор талантливых сотрудников отрасли, которые в дальнейшем смогут занять руководящие должности в поликлиниках и больницах Москвы. Проект был начат в августе 2017 года. Для участия в конкурсе было подано более 6 тысяч заявок. Конкурс проходил в четыре этапа. Итоги подводились в декабре 2017 года. По результатам отбора в список из будущих руководителей медучреждений Москвы вошли 300 человек. Эти специалисты в первую очередь будут рассматриваться на должности по мере появления соответствующих вакансий.