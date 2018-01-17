СКР опроверг показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи
Следственный комитет собрал дополнительные доказательства недостоверности показаний бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене проб во время Олимпиады в Сочи. СКР получил протоколы препровождения проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории.
Следствие получило документы, опровергающие показания бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Следствием собраны дополнительные доказательства недостоверности показаний Родченкова в части подмены проб в Сочи", - отметила она.
По словам Петренко, следствием были получены протоколы препровождения допинг-проб, а также документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории. Документы собраны по пробам 15 спортсменов, которые были пожизненно отстранены от Олимпийских игр на основании показаний Родченкова.
"Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые "чистые", - пояснила Петренко.
Кроме того, по ее словам, следствие не получило никаких доказательств подмены проб в Сочинской лаборатории в 2014 году. Допрошенные сотрудники, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, заявили, что не совершали никаких действий по подмене проб. Петренко также заявила о готовности российского следствия к сотрудничеству с международными организациями. Она также подчеркнула, что СКР рассчитывает на взаимную помощь с их стороны.
"Однако по-прежнему иностранные компетентные органы и международные спортивные организации не оказывают содействия в расследовании - международные запросы о допросе Родченкова, Макларена и корреспондента Зеппельта, предоставлении из ВАДА доказательств виновности России не исполнены", - сказала Петренко.
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