Порядка 500 российских туристов не могут вылететь из Мексики

Теги: В мире самолет мексика задержка туристы россия

Около 500 российских туристов не могут вылететь из мексиканского Канкуна домой. В авиакомпании "Россия" в качестве причины сбоя назвали депортацию из Мексики четырех армян и действия мексиканских авиационных властей.

Более 500 российских туристов не смогли вечером во вторник вылететь из мексиканского Канкуна в Москву из-за задержки чартерного рейса авиакомпании "Россия" FV5882, сообщает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появилась информация, что авиакомпания задолжала за стоянку самолета в аэропорту Канкуна. Позже представители авиакомпании опровергли эту информацию и заявили, что самолет не может вылететь действий мексиканских авиационных властей.

"По неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов на рейсе авиакомпании "Россия" должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По данной причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера", - объяснил перевозчик.

Изначально, самолет должен был вылететь 16 января в 18:10 по московскому времени, ожидание депортированных продлилось четыре часа – по этой причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. После 22:00 самолет был готов вылететь, но мексиканские авиационные власти вновь не дали разрешение.

"В соответствии с требованиями российского авиационного законодательства связанными с безопасностью полетов, у экипажа закончилось рабочее время, вылет рейса был перенесен на 17 января, не ранее 20:00", - уточнили в авиакомпании "Россия".

Читайте также:

Россияне стали чаще ездить на отдых за границу