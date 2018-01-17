Свыше 6 тыс. заявок было подано для участия в кадровом проекте "Лидер.Мед"

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Более 6 тысяч заявок было подано для участия в конкурсе по отбору медицинских специалистов для кадрового резерва города "Лидер. Мед". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи в столичной мэрии с кадровым резервом проекта.

Свыше 6 тысяч заявок было подано для участия в кадровом проекте "Лидер.Мед", сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Поздравляю вас с победой в большом непростом конкурсе. Я знаю, количество желающих было больше 6 тыс. человек, что для нас было полной неожиданностью, что этот конкурс привлечет столь большое внимание. И выиграть в нем, конечно, было крайне сложно. Вы прошли все испытания, и надеюсь, что в вашей управленческой карьере, медицинской карьере настал новый этап, и надеюсь, что большинство из вас так или иначе будет востребовано в другом качестве", - приводит слова Собянина АГН "Москва".