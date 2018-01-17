Завершился антикризисный период для банка "Открытие"

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Банк "ФК Открытие" заявил о завершении антикризисного периода, все важные этапы санации пройдены. Банк перешел на единые для всех участников рынка условия.

Антикризисный период для банка "ФК Открытие" завершен, передает RNS.

В кредитной организации отметили, что все важнейшие этапы санации банка завершены. В частности, осуществлена докапитализация и сформированы органы управления.

"Наиболее тяжелый антикризисный период остался позади, теперь банк работает на единых для всех участников рынка условия", - сообщили в банке.

29 августа Банк России объявил о санации банка "ФК Открытие" с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). 11 декабря Центробанк стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка "ФК Открытие", выкупив его дополнительную эмиссию на 456,2 миллиарда рублей.

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