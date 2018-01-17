В Египте начались поиски жены Тутанхамона

Теги: В мире египет ученые

В Египте ученые начали поиски гробницы жены фараона Тутанхамона – Анхесенамон. По предварительным данным, она может быть похоронена рядом с фараоном Эйе в Долине обезьян.

Египетские ученые начали поиски гробницы супруги фараона Тутанхамона – Анхесенамон. Об этом сообщает "Русская планета".

Археолог Захи Хавасс отметил, что с целью поиска гробницы Анхесенамон были начаты раскопки в Долине обезьян. По данным ученых, жена Тутанхамона может быть похоронена рядом с его наследником – фараоном Эйе. На радарных снимках был обнаружен возможный вход в гробницу, расположенный на глубине пяти метров под землей.

Анхесенамон пережила Тутанхамона и в течение нескольких лет после его смерти правила Египтом. Впоследствии она повторно вышла замуж. Именно с этим ученые связывают ее отдельное захоронение.