Силуанов предложил изменить структуру налоговой системы в России
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Налоговую систему в России необходимо скорректировать так, чтобы существенно не менять ее следующие шесть лет, заявил, выступая на Гайдаровском форуме, глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, что корректировки не будут увеличивать налоговую нагрузку.
В Минфине задумались над тем, чтобы изменить структуру налоговой системы в России, передает "МИР24".
"Мы предполагаем изменить структуру налоговой системы, сделать ее более конкурентоспособной", - сказал министр финансов России Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.
Упор при подготовке предложений о корректировке налоговой системы будет делаться на сокращение теневого сектора, дальнейшее повышение технологичности администрирования налогов и неповышение общей налоговой нагрузки на экономику, обновленная система не должна будет подвергаться серьезным изменениям в течение последующих шести лет, заявил министр.
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