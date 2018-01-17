Силуанов предложил изменить структуру налоговой системы в России

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Налоговую систему в России необходимо скорректировать так, чтобы существенно не менять ее следующие шесть лет, заявил, выступая на Гайдаровском форуме, глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, что корректировки не будут увеличивать налоговую нагрузку.