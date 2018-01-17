Девятиклассник устроил поножовщину в одной из школ под Челябинском

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В одной из школ Челябинской области девятиклассник ударил ножом одноклассника. В настоящее время пострадавший находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Прокуратура региона проводит проверку безопасности детей в образовательном учреждении в связи с этим инцидентом.

Девятиклассник в ходе ссоры на перемене ударил ножом одноклассника в школе Сосновского района Челябинской области. Об этом сообщает Газета.ru.

"В школе Сосновского района произошел конфликт между двумя школьниками, учащимися девятого класса, в ходе которого один из них ударил второго ножом", - сказала старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По ее словам, прокуратура области проводит проверку безопасности детей в образовательном учреждении в связи с этим инцидентом. Мамаева также отметила, что пострадавший школьник получил непроникающее ножевое ранение. В настоящее время он находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Ранее в понедельник в одной из школ Перми между двумя несовершеннолетними произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых были 13 госпитализированы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Устроивших резню подростков арестовали на два месяца.

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