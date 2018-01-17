Чубайса закидали листовками на Гайдаровском форуме

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Неизвестный кинул в Анатолия Чубайса во время сессии Гайдаровского форума листы бумаги. Молодой человек выскочил на сцену во время вступительного слова главы "Роснано".

Анатолия Чубайса закидали бумагами во время сессии Гайдаровского форума в Москве. Об этом пишет Газета.ru.

Во время сессии неизвестный молодой человек выскочил на сцену и с криком "Россия против" швырнул в Чубайса листы бумаги. После этого его скрутили сотрудники охраны.

Сам Чубайс отреагировал на инцидент иронично.

"Что-то не добросил молодой человек. Как-то недоработал. Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню в былые времена забрасывали бутылками с кефиром", - пошутил он.