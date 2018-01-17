В США может появиться 51-й штат

Теги: В мире сша экономика

В США инициативная группа заявила, что штат Калифорния "стал неуправляемым". Для того, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо учредить новое образование – штат Новая Калифорния, куда войдут преимущественно сельскохозяйственные земли и около 15 миллионов человек.

В США инициативная группа выступила за учреждение штата Новая Калифорния, сообщает РИА Новости.

Создатели документа обвинили руководство штата в неудачной экономической политике – местные жители недовольны высокими налогами, а сам штат "стал неуправляемым".

"После долгих лет налогообложения, регулирования, жизни под руководством одной партии штат Калифорния и многие из его 58 округов стали неуправляемыми", - отмечается в сообщении.

В предполагаемый 51-й американский штат могут войти преимущественно сельскохозяйственные земли и около 15 миллионов человек.

Читайте также:

В США арестована пара, державшая на привязи 13 своих детей

В США лихач протаранил второй этаж стоматологии

Число жертв оползней и наводнений в Калифорнии увеличилось до 13