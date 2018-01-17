Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

Теги: мид турция лавров Сирийский конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. По ходу беседы стороны, в частности, затронули темы подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, рассмотрели вопросы, которые касаются облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает сайт российского дипведомства.

"Министры обсудили ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета Безопасности", - отметили на Смоленской площади.

Также стороны рассмотрели вопросы, которые касаются облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии и соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями.