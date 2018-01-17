Спортсмены КНДР и Южной Кореи пройдут под одним флагом на ОИ

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Представители Северной и Южной Корей пройдут под единым флагом на открытии зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхёнчхан. Такая договоренность была достигнута в среду между представителями Пхеньяна и Сеула.

Спортсмены КНДР и Южной Кореи пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане под единым флагом. Об этом договорились представители Пхеньяна и Сеула на переговорах в среду, пишет ТАСС со ссылкой на агентство "Рёнхап".

Ранее стало известно, что КНДР намерена направить на Олимпиаду группу из 230 болельщиков. В официальную делегацию Северной Кореи войдут чиновники, журналисты, артисты и демонстрационная команда по тхэквондо.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Северо- и южнокорейские спортсмены уже выходили под едином флагом на церемониях открытия Олимпийских игр в 2000, 2004, 2006 годах. Специально разработанный для таких случаев флаг представляет собой синий силуэт Корейского полуострова на белом фоне. На Играх в 2008 и 2012 годах не использовался.