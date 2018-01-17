В Москве автобус врезался в фонарный столб

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Рейсовый автобус врезался в фонарный столб на проспекте Мира в Москве. В результате аварии два человека пострадали, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. По данным Мосгортранса, пострадал один человек.

Рейсовый автобус врезался в фонарный столб в Москве. ДТП произошло около 12:00 возле дома №111 на проспекте Мира, передает ТАСС.

В результате аварии, по данным столичного управления ГИБДД, пострадали два пассажира автобуса. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины аварии.

По другой версии, которую озвучили в пресс-службе Мосгортранса, столкновение произошло в 10:50 на пересечении Останкинского и Продольного проездов. Водитель автобуса №76 при совершении поворота на скользкой проезжей части задел мачту городского освещения. В результате ДТП пострадал один человек.

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