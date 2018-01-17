Собянин наградил столичных социальных работников
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды социальным работникам Москвы. В числе награжденных — работники учреждений социальной защиты населения столицы и сотрудники Московской городской организации Всероссийского общества глухих.
Сергей Собянин вручил награды города Москвы 54 работникам учреждений социальной защиты населения столицы и сотрудникам Московской городской организации Всероссийского общества глухих. Об этом сообщила пресс-служба мэра, передает TVC.RU.
"Заслуги социальных работников отмечены почетным званием "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы"; почетной грамотой правительства Москвы и благодарностью мэра Москвы. В числе награжденных – специалисты по социальной работе, медицинские сестры, врачи, учителя-дефектологи, старшие воспитатели, заведующие отделениями соцобслуживания, инструкторы и другие специалисты учреждений социальной защиты Москвы", - говорится в сообщении.
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