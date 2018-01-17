Три человека погибли при крушения учебного самолета в Турции

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В Турции потерпел крушение учебный военный самолет CASA CN-235. Его полет проходил в рамках плановой летной подготовки. В результате падения воздушного судна погибли два пилота и техник.

Три человека погибли в результате крушения учебного военного самолета CASA в провинции Ыспарта на юго-западе Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генштаб ВС Турции.

"Около 12:50 самолет пропал с радаров, после чего были оперативно начаты поисково-спасательные мероприятия. В 14:30 в северной части озера Эгирдир были обнаружены обломки самолета и тела трех погибших", - говорится в сообщении.

По данным военных, самолет CASA CN-235 был приписан к базе ВВС Турции в провинции Эскишехир. Полет учебного воздушного судна проходил в рамках плановой летной подготовки. На борту самолета находились два пилота и техник.

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