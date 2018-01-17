Путин накормил чиновников пастилой

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Владимир Путин во время посещения выставки в Коломне угостил чиновников местной пастилой. При этом президент предпочел медовую пастилу яблочной.

Владимир Путин в среду накормил чиновников пастилой. Это произошло во время посещения выставки в подмосковной Коломне, передает TVC.RU.

Возле стенда местного производителя президенту предложили попробовать яблочную пастилу, но он отказался в пользу медовой.

"Медовая-то повкусней будет. А этом мы что, музейную коллекцию съели?" - пошутил президент, попробовав пастилу сам и угостив ей стоявших рядом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, министра ЖКХ Михаила Меня и полпреда в ЦФО Алексея Гордеева.

Кроме того, представитель фабрики рассказала, что коломенская пастила поставлялась в Петербург еще во времена Федора Достоевского. На это президент встревоженно спросил: "Эта не с тех пор?"