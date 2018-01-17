Родители учеников смогут повлиять на жизнь школ через референдум

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Родители московских школьников смогут принять участие в референдуме по вопросам жизнедеятельности школ. Он может пройти параллельно с выборами президента России 18 марта.

Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы выступил с инициативой провести "школьные референдумы" параллельно с выборами президента 18 марта 2018 года. Об этом сообщает TVC.RU.

По мнению директоров школ, инициатива поможет получить мнение родителей и учеников по самым актуальным вопросам "из первых рук". В частности, речь идет о единой школьной форме, формате каникул, выборе второго иностранного языка и времени начала занятий в учебных заведениях. Все эти вопросы не раз озвучивались родителями на собраниях и встречах с представителями школ с просьбой пересмотра существующих норм и правил.

Для привлечения к "референдуму" максимального внимания предложено совместить его с выборами президента России. Кроме совершеннолетних граждан, в акции смогут принять участие и сами ученики, которым на момент голосования исполнилось 14 лет.