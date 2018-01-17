В Москве три ребенка выпрыгнули с четвертого этажа, спасаясь от пожара

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Трех детей госпитализировали после того, как они выпрыгнули с высоты четвертого этажа во время пожара в жилом доме в Москве. Одного из детей доставили в больницу медицинским вертолетом. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно.

В квартире жилого дома в столичном районе Новогиреево произошел пожар. Спасаясь от огня, с балкона квартиры спрыгнули трое детей. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии с переломами, передает АГН "Москва".

Инцидент произошел по адресу: Свободный проспект, дом №12/23. Как сообщили агентству в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, в квартире горели личные вещи и мебель. В 16:38 возгорание было ликвидировано на площади около 12 квадратных метров.

"К сожалению, до прибытия пожарных трое детей оказались отрезаны огнем от путей эвакуации, жильцы дома натянули одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона четвертого этажа, все трое детей госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - рассказали в ведомстве.

Одного из детей, пострадавших на четвертом этаже, доставили в больницу медицинским вертолетом. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно. Кроме того, с пятого этажа пожарные спасли еще одного человека.

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