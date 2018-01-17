В правительстве Великобритании появился "министр по одиночеству"

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Тереза Мэй создала в правительстве Великобритании новую должность "министра по одиночеству". По словам премьера, это сделано, чтобы помогать преодолеть одиночество пожилым людям, опекунам, а также тем, кто потерял близких.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в правительстве новый пост "министра по одиночеству". Об этом сообщает РИА Новости.

"Я хочу бороться с этой проблемой ради нашего общества и всех нас, помогать преодолеть одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких - то есть тем людям, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом", - сказала Мэй.

На новую должность премьер-министр Великобритании назначила парламентского замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. По словам Мэй, она создала этот пост по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством.