Наглый песец украл у рыбака его улов
В интернете появилось видео с наглым песцом, который захотел стащить у рыбака его улов. Первое время мужчина пытался отогнать животное, однако затем рассмеялся и разрешил полярной лисице съесть мойву.
Рыбак снял на видео наглого песца, который захотел полакомиться его уловом. Об этом сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как животное долго бродит вокруг лунки и не решается схватить рыбу. Первое время рыбак пытался отогнать песца, однако затем рассмеялся и разрешил полярной лисице съесть мойву. Животное тут же схватило еду.