Музей Высоцкого в Москве закроется на реконструкцию с 1 февраля

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Культурный центр-музей Владимира Высоцкого в столице закрывается на ремонт с 1 февраля. По словам директора музея, после ремонта культурный центр будет расширен, а в экспозиции будут использованы новые технологии.

В Москве с 1 февраля закрывается на ремонт культурный центр-музей Владимира Высоцкого "Дом Высоцкого на Таганке". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Никиту Высоцкого.

"С 1 февраля музей закрывается на время, создаем новую экспозицию", - сказал Высоцкий. Он также отметил, что все работы планируется завершить к лету.

По словам директора музея, после ремонта культурный центр будет расширен, а в экспозиции будут использованы новые технологии. Высоцкий подчеркнул, что на развитие музея правительство столицы и департамент культуры города выделили "огромные деньги".