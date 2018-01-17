Пьяный полицейский врезался в забор резиденции президента Казахстана

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Находившийся в нетрезвом состоянии полицейский на иномарке врезался в забор резиденции президента Казахстана в Астане. В момент аварии в салоне машины также находился еще один сотрудник полиции, который сумел скрыться с места происшествия.

Нетрезвый полицейский на автомобиле Porsche Cayenne врезался в забор резиденции президента Казахстана в Астане. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел (ДВД) города.

"Инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта ДВД Астаны старший лейтенант полиции Иманбеков, находясь в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной марки Porsche Cayenne, совершил столкновение с опорой забора резиденции "Ак орда" со стороны улицы Достык", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время происшествия в салоне машины также находился капитан полиции Джумахметов, который и является владельцем автомобиля. После ДТП он сумел скрыться с места аварии. В настоящее время управление собственной безопасности ДВД Астаны начало служебное расследование по факту этого инцидента.