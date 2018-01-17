В мексиканском Канкуне задержали борт с 500 россиянами. Что произошло?

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Более 500 наших соотечественников уже сутки не могут вылететь домой из мексиканского Канкуна. Причиной задержки самолёта авиакомпании "Россия" стало то, что местные власти почему-то решили экстрадировать именно рейсом "Канкун - Москва" четверых граждан Армении. Причём доставить к трапу их не могли несколько часов. Когда же это наконец произошло, закончилось время работы экипажа. Минтранс поручил Росавиации и Ространснадзору выяснить все обстоятельства произошедшего.

Самолет авиакомпании "Россия" должен был вылететь в Москву еще накануне, но неожиданно в последний момент миграционные власти потребовали взять на борт четверых граждан Армении для депортации. Почему их должна была перевозить именно российская компания, никто не объяснил.

"Мы их приняли к перевозке. Однако самолет задержался на 4 часа, потому что этих граждан никто не мог доставить на борт. После того как они уже находились на борту, авиационные власти Мексики нам уже не дали разрешение на вылет", - сообщил пресс-секретарь авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.

Чартерный рейс должен был вывезти с мексиканского курорта Канкун более пятисот российских туристов, передает "ТВ Центр". Во время ожидания пилоты по громкой связи оповещали пассажиров о происходящем.

"Наша служба пытается сделать все возможное. Пожалуйста, потерпите немного. Сейчас идут звонки, решается все это, и если будет что-то более конкретное - я вам обязательно расскажу", - сообщали на борту.

Судя по фото и видео, паники усилиями пилотов удалось избежать. На борту пассажирам предоставили горячее питание. Единственной проблемой стала духота в салоне.

Спустя 8 часов ожидания, по российским нормативам безопасности, истекло время работы экипажа. Пассажиров сначала вывели на летное поле и только спустя еще несколько часов начали расселять в отели. Многие, не дожидаясь организованного трансфера, заселялись в гостиницы самостоятельно.

Рейс в итоге перенесли на среду. Разрешение на вылет могут выдать только мексиканские власти, рабочий день у которых начинается в 8 часов вечера по Москве. Минтранс поручил провести переговоры с мексиканскими коллегами, чтобы выяснить причины и не допустить повторения инцидента.

Никита Васильев, "ТВ Центр".