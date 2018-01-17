Путин пообещал дополнительно выделить малым городам 5 млрд рублей

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Президент России Владимир Путин пообещал дополнительно выделить пять миллиардов рублей малым городам на формирование комфортной городской среды. Он добавил, что граждане должны участвовать во всех процедурах, связанных с конкурсом.

Власти дополнительно выделят пять миллиардов рублей на лучшие проекты благоустройства в малых городах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

"Я очень рассчитываю на то, что конкурс будет проведен как можно быстрее, буквально на следующей неделе, через неделю, что будут выработаны соответствующие критерии этого конкурса", - цитирует ТАСС главу государства. Граждане должны участвовать во всех процедурах, связанных с конкурсом, призвал Путин.

Президент также сообщил, что в прошлом году на совете по развитию местного самоуправления была достигнута договоренность о проведении конкурса на лучшие проекты и практики благоустройства. "Я с удивлением узнал, что деньги поступили в регионы и руководителями регионов распределены, как мне было сказано, но до малых городов и до исторических поселений они практически не дошли", - рассказал Путин.

Муниципалитеты, как ранее пояснил глава Минстроя Михаил Мень, разрабатывают проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города. Поддержка проекта гражданами и проведение общественных обсуждений по нему - ключевые критерии оценки для федерального жюри. В конкурсе могут принять участие исторические поселения и малые города с населением менее 100 тысяч человек.

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