Путин пообещал дополнительно выделить малым городам 5 млрд рублей
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Президент России Владимир Путин пообещал дополнительно выделить пять миллиардов рублей малым городам на формирование комфортной городской среды. Он добавил, что граждане должны участвовать во всех процедурах, связанных с конкурсом.
Власти дополнительно выделят пять миллиардов рублей на лучшие проекты благоустройства в малых городах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений.
"Я очень рассчитываю на то, что конкурс будет проведен как можно быстрее, буквально на следующей неделе, через неделю, что будут выработаны соответствующие критерии этого конкурса", - цитирует ТАСС главу государства. Граждане должны участвовать во всех процедурах, связанных с конкурсом, призвал Путин.
Президент также сообщил, что в прошлом году на совете по развитию местного самоуправления была достигнута договоренность о проведении конкурса на лучшие проекты и практики благоустройства. "Я с удивлением узнал, что деньги поступили в регионы и руководителями регионов распределены, как мне было сказано, но до малых городов и до исторических поселений они практически не дошли", - рассказал Путин.
Муниципалитеты, как ранее пояснил глава Минстроя Михаил Мень, разрабатывают проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города. Поддержка проекта гражданами и проведение общественных обсуждений по нему - ключевые критерии оценки для федерального жюри. В конкурсе могут принять участие исторические поселения и малые города с населением менее 100 тысяч человек.
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