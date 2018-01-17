Москва зеркально ответит США на притеснение российских СМИ

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Совет Федерации на первом заседании весенней сессии - обсудил проблему зарубежного вмешательства в политическую жизнь нашей страны. Как показывают факты, со стороны США усиливаются попытки повлиять на предстоящие выборы президента России.

Торжественно открытая весенняя сессия Совета Федерации в этом году пройдет в особых условиях — под знаком президентских выборов. Одна из главных тем заседания в среду — как не допустить внешнего влияния на ход избирательной кампании. Со своей стороны Москва на самом высоком уровне обещает сделать процесс голосования честным и прозрачным, передает "ТВ Центр".

"Важно исключить любые попытки вмешательства в процесс выборов. Я обращаюсь к членам нашей комиссии по защите государственного суверенитета. Прошу самым внимательным образом отследить ситуацию", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России была сформирована 7 месяцев назад. В тот момент, когда развязанная Вашингтоном кампания по обвинению нашей страны во влиянии на американские выборы была в самом разгаре. И в среду сенаторам был представлен промежуточный отчет о работе комиссии.

"Анализ показал, что "мировым чемпионом" по вмешательству давно стал Вашингтон. Только за минувшие четверть века "дядя Сэм" умудрился военным и невоенным способом грубо вмешаться в дела двух десятков государств, не считая Россию и страны постсоветского пространства. Всего же Белый Дом планировал изменить политический строй в полусотне стран", - заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов.

В отчете комиссии говорится и о том, как именно Вашингтон вмешивается во внутренние дела нашей страны. Это и санкции, и целая серия антироссийских законов, принятая Конгрессом США. Даже спорт умудрились политизировать. Все для того, чтобы дискредитировать Москву на международной арене. Но главное поле битвы - информационное. И на нем Вашингтон свободно манипулирует и прессой и свободой слова, только удваивая усилия в преддверие президентских выборов в России.

Признание работающих в России, но финансируемых из-за океана СМИ иностранным агентами стало лишь вынужденным ответом Москвы на дискриминацию со стороны американских властей канала RT и агентства Sputnik. Минюсту США показалось мало того, что своим предписанием он вынудил эти медиа зарегистрироваться в качестве иногента и то, что репортерам отказали в аккредитации в Конгресс. Теперь того же требуют и от партнеров этих СМИ, например, от компаний, которые занимаются производством контента для RT.

"Упрекая Россию в отсутствии демократии, режиссеры военных интервенций и цветных революций у себя дома прямо ограничивают свободу слова, в частности, открыто преследуют российских журналистов", - заявляет Климов.

Тем же, кто ослушается и не зарегистрируется в качестве иногента, даже если это американские граждане или компании, работающие по найму на иностранный телеканал, по американским же законам грозит до пяти лет тюрьмы. В России такой нормы нет. Но если Вашингтон продолжит препятствовать работе наших журналистов, Москва готова продолжать политику зеркальных ответов, а ведь немало иностранцев работают в стране вообще без какой-либо регистрации, но до недавнего времени их не трогали.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".