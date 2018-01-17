Алексей Улюкаев занялся йогой в СИЗО

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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого суд приговорил к восьми годам лишения свободы по делу о получении взятки, занялся йогой в следственном изоляторе. Улюкаев находится в бодром настроении и "все у него хорошо", рассказал источник агентства "Москва".

Осужденный по делу о получении взятки экс-глава МЭР Алексей Улюкаев занялся йогой в "Кремлевском централе", передает АГН "Москва".

"Улюкаеву передали коврик для йоги, он уже занимается", - рассказал источник агентства в правоохранительных органах, отметив, что бывший чиновник в бодром настроении и "все у него хорошо".

Экс-министр содержится в изоляторе "Кремлевский централ", расположенном на территории "Матросской тишины". Соседями Улюкаева по камере являются фигуранты уголовных дел по экономическим преступлениям, добавил источник.

15 декабря суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку в два миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке "Башнефти".

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