МИД осудил возможное введение односторонних санкций против КНДР
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В МИД России заявили, что рассуждения участников встречи в Ванкувере по КНДР об односторонних санкциях против Пхеньяна подрывают значимость решений Совбеза ООН. В ведомстве также отметили, что подобные мероприятия не способствуют нормализации ситуации на Корейском полуострове, а напротив, ее усугубляют.
В МИД России считают, что рассуждения участников встречи в канадском Ванкувере по Северной Корее об односторонних санкциях против Пхеньяна подрывают значимость решений Совета безопасности ООН. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Абсолютно неприемлемо и контрпродуктивно выглядит "решение" участников встречи "поразмыслить над введением односторонних санкций и других дипломатических мер, которые выходят за пределы требований, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
В российском ведомстве отметили, что подобные встречи не способствуют нормализации ситуации вокруг КНДР, а напротив, ее усугубляют.
Ранее в Ванкувере состоялась встреча представителей стран-участниц коалиции времен Корейской войны 1950-1953 годов во главе с США. На данном мероприятии не присутствовали представители России и Китая.
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