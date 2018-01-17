Лавров призвал решать конфликты в арабских странах без вмешательства извне

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Глава МИД России Сергей Лавров призвал решать конфликты в арабских странах мирным путем, посредством инклюзивного национального диалога и без вмешательства извне. Заявление министра прозвучало на встрече с главами дипмиссий арабских государств и представителем Лиги арабских государств в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил принципиальные подходы Москвы в пользу решения имеющихся в арабских странах внутриполитических проблем и конфликтов мирным путем, посредством инклюзивного национального диалога и без вмешательства извне. Заявление главы российского внешнеполитического ведомства прозвучало на встрече с главами дипломатических миссий арабских государств и представителем Лиги арабских государств в Москве.

"Именно на таком фундаменте российская сторона в тесном взаимодействии с региональными партнерами ведет подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, призванного активизировать Женевский процесс под эгидой ООН, оказать содействие сирийцам в разработке ими новой конституции страны и подготовке к выборам на ее основе, как об этом говорится в резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ходе дискуссии основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования. Лавров подчеркнул, что развязки по всем вопросам окончательного статуса палестинских территорий, включая судьбу Иерусалима, должны быть найдены в ходе прямых палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, а также Арабскую мирную инициативу.

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