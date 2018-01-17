Спасение детей из горящей квартиры в Москве попало на видео

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Трое детей пострадали при пожаре в квартире жилого дома на востоке Москвы. Спасаясь от огня, они выпрыгнули из окна четвертого этажа на растянутое жильцами одеяло.

В Москве неравнодушные соседи спасли троих детей во время пожара в доме на Свободном проспекте. Возгорание началось в квартире на четвертом этаже, где в тот момент и находились ребята, сообщает "ТВ Центр".

Огнём они оказались отрезаны от выхода, выбежали на балкон, где детей заметили соседи. Понимая, что до прибытия пожарных может произойти трагедия, жильцы дома приняли решение действовать самостоятельно. Взрослые натянули одеяло и дети спрыгнули с балкона.

Все трое госпитализированы. Одного из пострадавших доставили в больницу санитарным вертолётом. По словам медиков, жизни детей сейчас уже вне опасности.