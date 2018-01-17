Силуанов: Россия должна превратиться во вторую Норвегию

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Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменения ценовых колебаний на нефть за прошедшие несколько лет. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, пояснив, что Норвегия проводила очень взвешенную и консервативную бюджетную политику.

Россия должна проводить свою бюджетную политику таким образом, чтобы не чувствовать колебаний нефтяных цен по аналогии с Норвегией. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает "Прайм".

"Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменения ценовых колебаний на нефть, которые проходили прошедшие несколько лет. Все это благодаря тому, что (страна - прим. ред.) проводила очень взвешенную и консервативную бюджетную политику", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.

Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, министр предложил изменить структуру налоговой системы в России таким образом, чтобы существенно не менять ее следующие шесть лет. Он подчеркнул, что корректировки не будут увеличивать налоговую нагрузку.

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