В США скончался режиссер "Полицейской академии"

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Американский режиссер Хью Уилсон скончался в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Среди наиболее известных фильмов Уилсона были "Полицейская академия", "Клуб первых жен" и "Взрыв из прошлого".

В США в возрасте 74 лет скончался создатель фильма "Полицейская академия" Хью Уилсон. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным американских СМИ, режиссер умер 14 января у себя дома в городе Шарлотсвилл после тяжелой болезни.

Уилсон родился в 1943 году в Майами. Среди наиболее известных его фильмов были "Полицейская академия", "Клуб первых жен" и "Взрыв из прошлого". Помимо работы в кино, режиссер также являлся преподавателем Виргинского университета.