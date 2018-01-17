Собянин стал лидером медиарейтинга глав регионов за 2017 год

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Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил медиарейтинг глав регионов России за прошлый год. Вторую позицию занял глава Чечни Рамзан Кадыров, а на третьей строчке оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мэр столицы Сергей Собянин занял первое место в медиарейтинге глав российских регионов за 2017 год. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на результаты исследования компании "Медиалогия".

Вторую позицию в медиарейтинге занял глава Чечни Рамзан Кадыров, а на третьей строчке оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Наиболее часто мэр Москвы упоминался в СМИ в связи с программой реновации жилищного фонда столицы, с помощью пострадавшим от майского урагана и с открытием парка "Зарядье".

Данный рейтинг построен на базе СМИ, которая включает в себя около 43 тысяч источников, в числе которых телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информационные агентства и различные интернет-СМИ.