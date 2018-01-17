На портале Change.org появилась петиция в защиту ульяновских курсантов

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Более шести тысяч человек подписали петицию на Change.org в поддержку курсантов летного училища в Ульяновске. Студентов могут отчислить из вуза из-за видеоролика с танцем под песню Satisfaction, который пародирует аналогичный клип британской армии. Принять жесткие меры к руководству и курсантам института пообещали в Росавиации.

В интернете начался сбор подписей под петицией "Не отчисляйте ульяновских курсантов", под которой подписались уже более шести тысяч человек. Петицию в защиту курсантов летного училища, которые ранее опубликовали видео танцев под песню Satisfaction, ее инициаторы намерены направить ректору вуза, в Росавиацию и прокуратуру.

Авторы петиции считают, что скандал раздут в СМИ и соцсетях, в то время как речь идет о "безобидной и позитивной пародии", которая "не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов", "ни один из которых не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний".

Речь идет о появившемся накануне на YouTube видеоклипе, в котором курсанты Ульяновского института гражданской авиации в нижнем белье, форменных фуражках и ремнях танцуют под композицию итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction, со швабрами, шуруповертами и утюгами. Этот ролик – пародия на аналогичный клип трехлетней давности, снятый британскими солдатами.

В опубликованном во вторник вечером на сайте Росавиации официальном заявлении ведомства танцы в УИГА названы "безнравственным эпизодом". Росавиация обещает, что ко всем причастным, "как среди руководства Ульяновского института, так и среди курсантов, будут приняты самые жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления".

Параллельно проверку в среду начала Приволжская транспортная прокуратура, которая намерена "дать оценку соответствия действий курсантов требованиям федерального законодательства и принять комплекс необходимых мер".

Кроме того, ректор УИГА Сергей Краснов ранее заявил, что принимавших участие в съемке курсантов ждет наказание. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о создании специальной комиссии для расследования инцидента.

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