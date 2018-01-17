Американский сенатор сравнил Трампа со Сталиным

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Сенатор-республиканец Джефф Флейк сравнил Дональда Трампа с Иосифом Сталиным из-за использования президентом США термина "враг народа" в отношении американских СМИ.

Американский сенатор-республиканец Джефф Флейк сравнил президента США Дональда Трампа с советским вождем Иосифом Сталиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, причиной такой аналогии является использование Трампом термина "враг народа" (the enemy of the people – англ.) в отношении американских СМИ. Флейк отметил, что данная фраза "была так наполнена злобой, что даже советский лидер Никита Хрущев запретил ее произношение после смерти Сталина".

Сенатор также подчеркнул, что термин "лживые новости" (fake news – англ.) Трамп использует для того, чтобы уйти от объективной реальности. Флейк считает, что "диктаторы современности" пользуются этой фразой для борьбы с несогласными.