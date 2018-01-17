Путин пообещал поддержку малым городам и историческим поселениям

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Владимир Путин побывал в подмосковной Коломне. Президент принял участие в работе Форума малых городов и исторических поселений России. Главная тема дискуссий - как сохранить старинное наследие и при этом обеспечить современное развитие таких городов.

Все дети чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. В Коломенском перинатальном центре Владимир Путин пообщался с молодыми мамами. Президент также осмотрел учебные классы для врачей. Коломенский перинатальный центр открыт в сентябре прошлого года, передает "ТВ Центр". Одновременно может принять до 150 пациентов. Всего по стране в 2017 году по поручению президента появились около сотни таких центров. Демографический рост - ключевой приоритет социальной политики. Эффективно работают меры поддержки рождаемости, такие как материнский капитал, новые ипотечные возможности для семей с двумя и более детьми и в целом модернизация здравоохранения. Раньше будущие мамы в городах, подобных Коломне, преодолевали сотни километров, чтобы получить квалифицированную помощь. Это одна из проблем российской провинции. Об этом уже говорили на форуме малых городов, который посетил Владимир Путин. На выставке городов-участников глава государства угостил коллег фирменным коломенским десертом.

Форум малых городов - это около 250 участников со всей России. На повестке дня - вопросы развития малых территорий. И это не только экономика и промышленность. В центре внимания участников форума - благоприятная городская среда. От ремонта подъезда до обустройства набережных и парков. Людям должно быть удобно жить там, где они родились и, если следовать известному утверждению, могут пригодиться. В 2017 году по поручению президента стартовал долгосрочный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".

В прошлом году в программу вошли более полутора тысяч муниципалитетов с общим населением почти 86 миллионов человек, том числе, моногорода, исторические поселения. Бюджет проекта на старте составил 43 миллиарда рублей. Уже благоустроено почти 23 тысячи объектов.

Главные участники проекта - сами жители. Именно они решают, как изменится двор или парк. Работу с населением необходимо стимулировать в первую очередь, отметил президент. Вместе с тем, четко следить за расходованием средств.

Малым городам сложно конкурировать с мегаполисами по экономическим показателям. Однако многие территории обладают огромным историко-культурным потенциалом. Они должны стать точками туристического притяжения. С соответствующей гостиничной, транспортной, развлекательной инфраструктурой, отметил президент.

Активно развиваются города Золотого кольца. К примеру, на 10 тысяч жителей Суздаля приходится полтора миллиона туристов в год. Тем, кто уже проехал по центру России, будет интересно посмотреть Север страны. Турмаршрут Серебряное ожерелье свяжет балтийское побережье с карельскими водопадами и поморскими деревнями. Выгоду от привлечения туристов в малых городах давно подсчитали. В Котовске, например, ради гостей открыли музей и наладили необычное производство.

Участники форума обсудили с президентом ряд инициатив. Например, официально ввести статус исторического поселения с соответствующими преференциями, например, снижением налоговой нагрузки на местные бюджеты. Владимир Путин поручил проработать все возможные варианты и поддержал инициативу проведения общественного конкурса по благоустройству малых городов.

"ТВ Центр".