Видео посадки боевых самолетов на автотрассу в Ростовской области

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Два истребителя Су-30М2 и бомбардировщик Су-34 в ходе военных учений приземлились на автотрассу в Ростовской области. В связи со сложными погодными условиями посадка осуществлялась конвейерным способом, то есть без полной остановки.

Экипажи истребителей Су-30М2 и бомбардировщика Су-34 в ходе военных учений приземлились на автотрассу в Ростовской области. Об этом TVC.ru сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В связи со сложными метеорологическими условиями посадка осуществлялась конвейерным способом, то есть без полной остановки. Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров", - сказал Астафьев.

По его словам, в ходе тренировочных полетов летчики отработали порядок посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. Кроме того, во время учений экипажи самолетов провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа.