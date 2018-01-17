Сильный пожар произошел на рынке "Садовод" в Москве

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Крупный пожар произошел в торговом комплексе "Садовод" на юго-востоке Москвы. В МЧС подтвердили выезд пожарно-спасательной бригады к месту происшествия. По данным ведомства, сведений о пострадавших пока не поступало.

В торговом комплексе "Садовод" на юго-востоке столицы произошел сильный пожар. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе МЧС России по городу.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Верхние поля, где по предварительной информации происходит пожар на первом этаже трехэтажного павильона. Площадь пожара около 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также подтвердили выезд пожарно-спасательной бригады к торговому комплексу. По данным ведомства, сведений о пострадавших пока не поступало.

Обновление: по последней информации МЧС, площадь пожара в торговом комплексе "Садовод" увеличилась до 300 квадратных метров.

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