На Украине запретили прокат фильма "Матильда"

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Власти Украины запретили к показу российский фильм "Матильда". Об этом сообщил член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов. Причиной стало участие в создании фильма музыканта, который находится в "черном списке".

На Украине запретили прокат российского фильма "Матильда", передает ТАСС. Как сообщил член экспертного совета при государственном агентстве по вопросам кино Украины Дмитрий Капранов, причина - участие в фильме музыканта, который находится в "черном списке".

"Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" - это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", - сказал он.

Фильм "Матильда" вышел на экраны в октябре 2017 года. Скандал вокруг него возник в связи с разгоревшейся ранее дискуссией, инициированной депутатом Госдумы Натальей Поклонской. По ее мнению, фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.

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