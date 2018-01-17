Видео крупного пожара на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы

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Опубликована видеозапись пожара в торговом комплексе "Садовод" на юго-востоке столицы. По последним данным МЧС, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. По информации ведомства, из горящего здания эвакуировали 40 человек.

Агентство "Москва" опубликовало видеозапись пожара в торговом комплексе "Садовод" на юго-востоке столицы.

По последним данным управления МЧС России по городу, возгорание произошло на первом этаже трехэтажного павильона. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало.

По информации МЧС, из горящего здания эвакуировали 40 человек персонала торгового комплекса.

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