75 лет назад произошел прорыв блокады Ленинграда

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В Санкт-Петербурге 18 января отмечают памятную дату - 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Ветераны, труженики тыла, блокадники, их дети и внуки по традиции придут на Пискаревское кладбище.

75 лет назад началась стратегическая наступательная операция "Искра", в результате которой советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда. У мемориала погибшим защитникам в четверг возложат цветы и зажгут свечи. В памятных мероприятиях примет участие Владимир Путин. Отец президента воевал и был тяжело ранен в боях на Невском пятачке. И в четверг в Кировском районе Ленинградской области откроется новый музей-панорама, получивший название "Прорыв".

Блокада Ленинграда длилась 900 дней. 18 января советским войскам удалось прорвать вражеское кольцо, но до полного освобождения оставался еще год. По разным данным, за время блокады погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек.