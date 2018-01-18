Пентагон опроверг создание "новой армии" в Сирии

Теги: сша Сирийский конфликт военный

Пентагон распространил заявление, где отрицает информацию о создании пограничных сил в Сирии. О планах США по переподготовке нескольких тысяч бойцов из числа курдских формирований, которые в Турции относят к террористическим, стало известно на этой неделе.

Пентагон опроверг сообщения о создании в Сирии "новой армии". Ранее эту информацию распространили СМИ. Анкара выступила резко против, президент Эрдоган пригрозил, что пресечёт планы США на корню. Турция даже начала стягивать к своим приграничным районам войска и технику, передает "ТВ Центр".

И вот теперь в американском Минобороны заявили, что не собираются создавать новую армию или отряды, и пообещали впредь информировать своего союзника по НАТО о действиях в Сирии.

Тем временем госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон планирует сохранять военное присутствие в Арабской Республике. Но не собирается помогать в восстановлении районов, которые контролируют сирийские власти.