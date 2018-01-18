Пермская школа возобновила работу после нападения на детей

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В Перми 18 января возобновились занятия в школе, в которой двое подростков устроили поножовщину. На входе в учебное заведение усилена охрана, детей встречает группа педагогов, некоторых учеников привели в школу родители.

Пермская школа, где в понедельник произошла поножовщина с 15 пострадавшими, возобновила работу, сообщает РИА Новости.

Занятия начались в 8:00 (6:00 по московскому времени). На входе в школу, помимо привычного охранника, работают представители ЧОП, детей встречает группа учителей. Некоторых учеников привели в школу родители.

"Сами тоже очень переживаем. До сих пор не по себе, очень страшно. Сегодня вот впервые за долгое время сама привела ребенка в школу. Обычно она сама добирается. Мне пришлось скорректировать свой рабочий график", - рассказала мама одной из учениц.

15 января в одной из школ Перми произошла драка с применением ножей. В результате пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Двух подростков, зачинщиков происшествия, арестовали на два месяца.

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