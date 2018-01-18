В Видном водитель автомобиля протаранил 12 машин
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Водитель легкового автомобиля протаранил 12 машин в подмосковном Видном. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области, пострадавших в результате ДТП нет. По данному факту проводится проверка.
Водитель легкового автомобиля протаранил 12 машин в подмосковном Видном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области.
"На проспекте Зеленые аллеи водитель легкового автомобиля протаранил 12 машин. В результате аварии пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.