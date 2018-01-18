08:30, 18 января 2018

В Видном водитель автомобиля протаранил 12 машин

Теги:  мвд  Происшествие  подмосковье  дтп

Водитель легкового автомобиля протаранил 12 машин в подмосковном Видном. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области, пострадавших в результате ДТП нет. По данному факту проводится проверка.

Водитель легкового автомобиля протаранил 12 машин в подмосковном Видном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области.

"На проспекте Зеленые аллеи водитель легкового автомобиля протаранил 12 машин. В результате аварии пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии. 

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