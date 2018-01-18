09:47, 18 января 2018

"1:0 в пользу Пхеньяна": эксперт рассказал о событиях вокруг КНДР

Теги:  кндр  События. 25-й час  переговоры

Можно ли назвать результаты переговоров в Пханмунджоме - политической победой Ким Чен Ына? Готов ли Вашингтон считаться с изменением политической ситуации в этом регионе? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Сергей Лузянин.

Развитие событий на Корейском полуострове Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил директор Института Дальнего востока Российской академии наук Сергей Лузянин.

"Сам процесс межкорейских переговоров означает колоссальный сдвиг в процессе мирного урегулирования. То, что сделал Ким Чен Ын, было мощным тактическим шагом и, я бы сказал, в этой игре Пхеньян пока ведет 1:0. Межкорейский процесс идет без участия США", - рассказал Лузянин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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