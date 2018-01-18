"1:0 в пользу Пхеньяна": эксперт рассказал о событиях вокруг КНДР

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Можно ли назвать результаты переговоров в Пханмунджоме - политической победой Ким Чен Ына? Готов ли Вашингтон считаться с изменением политической ситуации в этом регионе? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Сергей Лузянин.